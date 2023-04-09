Шаурмист пырнул ножом покупателя в ходе конфликта из-за невкусной еды в Медведково
Фото: из соцсетей
В Медведково шаурмист в ходе конфликта с покупателем пырнул его ножом, когда тот пытался залезть в витрину. Сообщается, что покупатель всячески провоцировал повара и был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали очевидцы конфликта.
Отведав шаурму, пьяный мужчина не впечатлился кулинарными способностями повара и начал оскорблять его.
После этого он начал кидать в витрину камни и урну, которая стояла рядом. Именно при попытке залезть внутрь, шаурмист и отреагировал на девиантное поведение покупателя ударом ножа. На месте работает скорая помощь и полиция.
Сотрудникам правопорядка предстоит установить все детали конфликта и наказать виновного в противоправных действиях. Сейчас допрашиваются очевидцы конфликта.
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