Шаурмист пырнул ножом покупателя в ходе конфликта из-за невкусной еды в Медведково Фото: из соцсетей

В Медведково шаурмист в ходе конфликта с покупателем пырнул его ножом, когда тот пытался залезть в витрину. Сообщается, что покупатель всячески провоцировал повара и был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали очевидцы конфликта.

Отведав шаурму, пьяный мужчина не впечатлился кулинарными способностями повара и начал оскорблять его.

После этого он начал кидать в витрину камни и урну, которая стояла рядом. Именно при попытке залезть внутрь, шаурмист и отреагировал на девиантное поведение покупателя ударом ножа. На месте работает скорая помощь и полиция.

Сотрудникам правопорядка предстоит установить все детали конфликта и наказать виновного в противоправных действиях. Сейчас допрашиваются очевидцы конфликта.

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