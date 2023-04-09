На станции «Электрозаводская» в Москве в вагоне поезда произошло возгорание Фото: Андрей Минаев

В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена на станции «Электрозаводская» в вагоне поезда произошло возгорание. Уточняется, что его причиной стало короткое замыкание. Об этом KP.RU рассказали в экстренных службах.

Из-за этого временно были увеличены интервалы движения метро, но после проверки состава его вернули в привычный график.

Машинист заметил небольшое задымление при осмотре состава, которое удалось оперативно ликвидировать. Уточняется, что силы спасателей для устранения возгорания не привлекались. Пострадавших из-за инцидента не было.

Сейчас безопасности пассажиров и движения поездов ничего не мешает. Состав отправлен на дополнительный осмотр.

Ранее KP.RU рассказывал, как на Рязанском проспекте в Москве водитель не справился с управлением, влетел в ограждение и перевернулся. Движение в районе аварии не было затруднено. На место незамедлительно прибыли оперативные службы города.