Облачная погода с прояснениями и до +16 градусов ожидаются в Москве 10 апреля

В ночь на вторник воздух остынет до +2...+4 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 10 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадки не ожидаются. Днем температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 756 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В ночь на вторник характер погоды практически не изменится, столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

Днем 11 апреля воздух прогреется до +15…+17 градусов. Дождь не прогнозируется. Ветер южной четверти 3- метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам тепло до +10 градусов на Пасху в 2023 году. Всю неделю осадков не ожидается.