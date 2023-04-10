Вильфанд: похолодание на 5-6 градусов придет в Москву в предстоящие выходные

В Москве в выходные похолодает на 5-6 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве после теплой рабочей неделе в выходные – 15 и 16 апреля – ожидается похолодание на пять-шесть градусов. Днем температура воздуха составит около +7…+12 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Понижение заметное - на 5-6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, такой температурный фон будет находиться в пределах климатической нормы месяца. Температурные показатели будет уже не майскими, но апрельскими. Атмосферные осадки не прогнозируются.

Вильфанд добавил, что в столице с понедельника по пятницу столбики термометров будут показывать +15…+18 градусов. Самым теплым днем станет среда, 12 апреля.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода с прояснениями и до +16 градусов ожидаются в Москве 10 апреля. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, что выше нормы.