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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:20

Вильфанд: похолодание на 5-6 градусов придет в Москву в предстоящие выходные

В выходные температура воздуха составит +7...+12 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве в выходные похолодает на 5-6 градусов

В Москве в выходные похолодает на 5-6 градусов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве после теплой рабочей неделе в выходные – 15 и 16 апреля – ожидается похолодание на пять-шесть градусов. Днем температура воздуха составит около +7…+12 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Понижение заметное - на 5-6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, такой температурный фон будет находиться в пределах климатической нормы месяца. Температурные показатели будет уже не майскими, но апрельскими. Атмосферные осадки не прогнозируются.

Вильфанд добавил, что в столице с понедельника по пятницу столбики термометров будут показывать +15…+18 градусов. Самым теплым днем станет среда, 12 апреля.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода с прояснениями и до +16 градусов ожидаются в Москве 10 апреля. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, что выше нормы.