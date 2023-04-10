Пожар вспыхнул возле спорткомплекса «Олимпийский» в Москве

В результате пожара никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве утром в понедельник, 10 апреля, произошел пожар недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский» – на Самарской улице,1, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. По словам очевидцев, на территории шел густой черный дым.

Сотрудники экстренных служб в 09:26 выехали на место ЧП. Огонь потушили всего за 15 минут – в 09:43. В результате пожара никто не пострадал. Детали случившегося выясняются. Что стало причиной пожара, пока не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что 8 апреля в Подмосковье загорелась сухая трава на площади в 300 метров по фронту. На месте работали сотрудники МЧС, они оперативно ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали. Причины случившегося выясняются.

Кроме того, 8 апреля произошел пожар в квартире на Вешняковской улице в Москве. Эвакуировали 14 человек, один из жителей погиб. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.