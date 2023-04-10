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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:07

Вильфанд предупредил о рекордно высоком атмосферном давлении в Москве 10 апреля

Давление повысится до 757-758 мм ртутного столба
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве в понедельник ожидается очень высокое атмосферное давление

В Москве в понедельник ожидается очень высокое атмосферное давление

Фото: Shutterstock

В Москве в понедельник, 10 апреля, ожидается очень высокое атмосферное давление –около 757-758 мм рт. ст.. Показатели приблизятся к рекордным и будут оставаться лишь на два-три миллиметра ртутного столба, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Прогнозируется очень высокое давление для этого времени года в понедельник - примерно 757-758 мм ртутного столба», - уточнил синоптик.

По его словам, в переходные сезоны высокое давление бывает довольно редко, поэтому рекорд для 10 апреля – 760 мм ртутного столба. Максимальные показатели для этого дня зафиксировали в 1967 году. Вильфанд добавил, что нормой для Москвы явялется 748 мм ртутного столаб.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Михаил Леус спрогнозировал дожди на этой неделе. По его словам, осадки могут прийти в город в среду. Температура понизится до +8…+10 градусов.