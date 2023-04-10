Диетолог Стародубова посоветовала съедать 400 граммов овощей, фруктов и зелени в день

Важно, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Антонина Стародубова в беседе с «Лентой.ру» назвала три главных принципа здорового питания. Эксперт посоветовала соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион.

По ее словам, важно сохранять баланс между энергией, получаемой с ежедневным рационом питания, и ее расходом - суточными энерготратами, чтобы поддерживать здоровое питание. Так, например, мужчины могут потреблять 2400-2500 килокалорий в день, а женщины около 1900-2200 килокалорий в день.

Однако простое считывание калорий – это лишь один из принципов здорового питания. Важно, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. Врач советует ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод. В рацион стоит добавить продукты из цельного зерна и бобовые, которые содержат растительный белок и клетчатку. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы. При этом необходимо отказаться от жирной, соленой, сладкой пищи и алкоголя.

Стародубова добавила: необходимо соблюдать режим питания и не пропускать приемы пищи. Обязательно должен быть завтрак, обед и ужин.

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