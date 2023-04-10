Теплая погода до +18 градусов сохранится в Московском регионе до пятницы

В Московском регионе до выходных ожидается теплая погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Московском регионе до выходных ожидается теплая погода. Температурный фон будет на три-пять градусов выше климатической нормы – воздух прогреется до +18 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Так, во вторник ночью прогнозируется небольшой дождь и до +2…+4 градусов, днем около +15…+17 градусов. В среду в ночные часы столбики термометров покажут +3..+5 градусов, днем - +12…+17 градусов. Самым теплым днем станет среда – температура воздуха поднимется до +18 градусов. В четверг также обещают до 17 градусов.

Однако уже к выходным, с приходом арктического циклона ожидается похолодание. Ночью возможны заморозки до -2 градусов. В дневные часы температура воздуха составит +7…+12 градусов.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд предупредил о рекордно высоком атмосферном давлении в Москве 10 апреля. Столбики барометров покажут до 757-758 мм ртутного столба.