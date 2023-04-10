Понедельник 10 апреля стал самым теплым днем с начала весны в Москве

На главной метеостанции, ВДНХ, в 14:00 воздух прогрелся до +14,6 градуса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве понедельник, 10 апреля, стал самым теплым днем с начала года. На главной метеостанции, ВДНХ, в 14:00 воздух прогрелся до +14,6 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего «теплого» лидера – 6 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, точное значение сегодняшнего максимума станет известно после девяти часов вечера, когда специалисты снимут показания с термометров.

Ранее KP.RU писал, что теплая погода до +18 градусов сохранится в Московском регионе до пятницы. Однако к выходным в столице похолодает на пять-шесть градусов – до +7…+12 градусов. Ночью в город вернутся заморозки до -2 градусов. При этом температурный фон останется в рамках климатической нормы.