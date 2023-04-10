Подозреваемого в нападении на трех женщин в 2018 году задержали в Москве

Пять лет назад злоумышленник напал на трех женщин в Москве Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях трех на женщин в 2018 году. Им оказался 45-детний житель столицы, сообщили на портале «МВД Медиа».

Пять лет назад злоумышленник напал на трех женщин – двум пострадавшим он ударил по голове, а одной потерпевшей ударил бутылкой по носу. После этого мужчина выхватывал сумки и убегал.

В отношении его возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой». Фигуранта заключили под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление других эпизодов его преступной деятельности.

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