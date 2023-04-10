Автомобиль сбил самокатчика на улице Академика Власова в Москве

Движение в районе происшествия не затруднено Фото: Яна АСТАХОВА

В Москве лице Академика Власова, 39 произошла авария: автомобиль сбил человека, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 10 апреля.

На месте происшествия работали оперативные службы. Информация о пострадавших уточнятся, инспекторам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП не затруднено.

В Дептрансе добавили: велосипедистам и самокатчикам не пешеходном переходе обязательно нужно спешиваться и везти свои СИМ рядом с собой.

Ранее KP.RU сообщал, что два ДТП с участием велосипедистов произошли в Москве 10 апреля. Так, на улице Садовая-Спасская водитель «Хендай» сбил велосипедиста, который переезжал дорогу на запрещающий знак светофора, а на Земляном Валу велосипедист попал под колеса грузовика. Водители СИМ попали в медицинские учреждения с переломами.