Два ДТП с участием велосипедистов произошли в Москве 10 апреля

Велосипедисты пострадали в двух ДТП в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в понедельник, 10 апреля, произошло два ДТП с участием велосипедистов, два человека попали в больницы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Так, в 13:54 на улице Садовая-Спасская водитель «Хендай» сбил велосипедиста, который переезжал дорогу на запрещающий знак светофора. Мужчину госпитализировали в медучреждение с предварительным диагнозом «перелом таза».

Вторая авария произошла в 14:27 на улице земляной Вал у дома 52: велосипедист попал под колеса автомобиля «ГАЗель». Мужчина переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с СИМ. Его доставили в больницу с переломом правого локтя.

Горожанам напомнили основные правила, которые необходимо соблюдать при передвижении на СИМ. Так, проезжую часть можно пересекать только по переходом, спешившись. Водителю СИМ при движении по правому краю дороги нужно ехать по ходу движения автомобилей в один ряд, обгоны и объезды по левой стороне запрещены.

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