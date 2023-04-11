Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 11 апреля

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве во вторник, 11 апреля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов, ночью воздух остынет до +3…+5 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что примерно на 5 мм выше нормы. Влажность – 83%. Днем в городе будет дуть ветер южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду, вечером – переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на среду характер погоды практически не изменится. Дожди не ожидаются. Среда станет самым теплым днем на этой неделе: в дневные часы температура воздуха прогреется до +16…+18 градусов. Такой температурный фон соответствует майским значениям.

Ранее KP.RU писал, что понедельник 10 апреля стал самым теплым днем с начала весны в Москве. К 14:00 на главной метеостанции ВДНХ столбики термометров показали 14,6 градуса тепла.