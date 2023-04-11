Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Пасхальный дар» с 15 апреля

Гостей фестиваля ждут мастер-классы, лекции, концерты и другие мероприятия Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 15 апреля откроется традиционный фестиваль «Пасхальный дар». Он будет проходить всю праздничную неделю – до 29 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Мероприятия организуют на 25 городских площадках. Гостей ждут творческие мастер-классы по росписи колокольчиков и изготовлению пасхальных открыток. Кроме того, жителей столицы научат печь куличи, выращивать рассаду и пряные травы. Также москвичи смогут купить сувениры.

Выставки, выступления и мастер-классы также подготовят благотворительные организации, волонтеры и НКО. Например, на Цветном бульваре с 20 по 23 апреля пройдет выставка кошек и собак из приютов, а также лекции по уходу за животными. Помимо этого, с 16 по 29 апреля в семи московских храмах проведут праздничные концерты.

Сергей Собянин отметил, что фестиваль «Пасхальный дар» посвящен добрым делам. Он посоветовал всем принять участие в этих мероприятиях.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Шувалов пообещал москвичам тепло до +10 градусов на Пасху в 2023 году.