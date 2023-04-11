Новый проект на московской платформе «Город идей» приурочили к юбилею Парка Горького — Сергунина

Фото: пресс-служба Парка Горького

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о начале регистрации на столичной онлайн-платформе «Город идей» участников проекта «Парк Горького». Он приурочен к юбилею одного из самых популярных мест отдыха горожан и туристов - в августе парку исполняется 95 лет.

«Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», - отметила Наталья Сергунина.

У горожан также будет возможность присоединиться к тематическим обсуждениям, посвященным музыке в парке, достопримечательностям, работе летнего кинотеатра и инфоцентра, а на заключительном этапе - проголосовать за понравившиеся идеи. Лучшие предложения участников будут реализованы.

Напомним, с 2014 года платформа «Город идей» помогает жителям предлагать свои инициативы по развитию Москвы. Они касаются самых разных сфер - от предпринимательства до благоустройства дворов и парков. На сегодня уже выполнено 44 проекта, в которых обсуждалось развитие электронных сервисов, культуры, здравоохранения, транспорта, предпринимательства. Участники могут также 24/7 делиться инициативами в разделе «Предложить идею».