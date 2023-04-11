Краевед Клычков раскрыл историю спасения наличника на доме XIX века в Москве

Краевед Сергей Клычков раскрыл причину спасения старого фабричного наличника в доме на Медовом переулке Фото: "КП" Архив

Краевед Сергей Клычков раскрыл причину спасения старого фабричного наличника в доме XIX века на Медовом переулке в Москве. По словам эксперта, его спасла люди, которые любят историю, пишет "Мослента".

Наличник был снят со здания, принадлежавшего дореволюционной фабрике Кудряшовых, которой занимался известный архитектор Максим Карлович Геппенер. Однако неравнодушные местные жители выкупили один из наличников. Архитектурная деталь ценна за счет своей истории, а также из-за размера и оформления – 3,5 метра в высоту и более 1,5 метра в ширину.

«Это люди, которые любят историю и готовы так поучаствовать в ее сохранении — сделать перечисление», - отметил Клычов.

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