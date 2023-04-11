Мужчину ранили ножом в живот во время драки из-за поддельной регистрации в Москве

Нарушителей доставили в отдел полиции, на двух мужчин составили протоколы о мелком хулиганстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 29-летниймужчина получил ножом в живот во время потасовки. Пострадавшего госпитализировало в больницу, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел вечером 10 апреля на Зеленодольской улице. На место драки оперативно прибыл наряд. По камерам полицейские установили, что сначала конфликт происходил на улице.

В течение нескольких часов правоохранители задержали нескольких участников потасовки и доставили их в отдел полиции. На двух граждан из государств ближнего зарубежья составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Личность нападавшего устанавливается.

По данным РЕН ТВ, Причиной конфликта стала регистрация: с потерпевшего потребовали деньги за услугу, но регистрация оказалась поддельной.

Ранее KP.RU писал, что подозреваемого в нападении на трех женщин в 2018 году задержали в Москве. Злоумышленник избивал потерпевших, а затем отнимал у них сумки с личными вещами и деньгами.