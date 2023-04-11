В пасхальную ночь в Москве продлят работу городского транспорта

В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорт Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, метро и МЦК будут работать до двух часов ночи, а более 1600 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов – до 03:30. В привычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.

Кроме того, в пасхальное воскресенье запустят 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до городских кладбищ. На некоторых улицах на Пасху, Красную горку и Радоницу изменится схема движения транспорта с 06:00 до 16:00. В праздничные дни сами кладбища будут открыты до 19:00.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Пасхальный дар» с 15 апреля. Гостей ждут мастер-классы, лекции, концерты, выставки и другие мероприятия. Фестиваль будут проходить всю пасхальную неделю.