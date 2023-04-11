Из-за человека на путях увеличены интервалы движения поездов на серой ветке метро Москвы

Нет движения поездов от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на южном участке «серой» ветки задерживаются поезда из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 11 апреля.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

Уточняется, что поезда не ходят от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского». В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами. В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Через полчаса движение на участке восстановили и начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что 9 апреля на станции «Электрозаводская» в Москве в вагоне поезда произошло возгорание. Из-за инцидента были временно увеличены интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии. Возгорание в составе оперативно ликвидировали, поезд отправили на дополнительный осмотр. Никто не пострадал.