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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:41

Из-за человека на путях увеличены интервалы движения поездов на серой ветке метро Москвы

Поезда не ходят от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского».
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Нет движения поездов от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского»

Нет движения поездов от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на южном участке «серой» ветки задерживаются поезда из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 11 апреля.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

Уточняется, что поезда не ходят от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского». В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами. В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Через полчаса движение на участке восстановили и начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что 9 апреля на станции «Электрозаводская» в Москве в вагоне поезда произошло возгорание. Из-за инцидента были временно увеличены интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии. Возгорание в составе оперативно ликвидировали, поезд отправили на дополнительный осмотр. Никто не пострадал.