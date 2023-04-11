Тишковец: вторник 11 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала весны

Вторник 11 апреля стал самым теплым днем с начала весны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вторник, 11 апреля, стал самым теплым днем с начала года. К 14:00 воздух прогрелся выше +15 градусов – до +15,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

Тишковец добавил, что в среду, 12 апреля, в столичном регионе будет еще теплее: в городе столбики термометров покажут +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. По словам метеоролога, такие высокие температуры фиксируются в столице 12 апреля не чаще одного раза в 15 лет.

Ранее KP.RU писал, что похолодание на 5-6 градусов придет в Москву в предстоящие выходные. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 градусов. Ночью местами возможны заморозки до -2 градусов. Эти значения будут соответствовать климатической норме месяца.