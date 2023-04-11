Уголовное дело возбудили против мужчины, напавшего на инспектора МАДИ в Москве

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве возбудили уголовное дело против 36-летнего мужчины, напавшего на инспектора МАДИ. Речь идет о статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, 7 апреля на улице 2-я Новая сотрудник МАДИ фиксировал авто, которое стояло под запрещающим знаком. Агрессивный водитель попытался помешать ему. Мужчина набросился на инспектора, повалил его на землю и дважды ударил по лицу. Также нарушитель пытался вырвать у контролера рабочий планшет.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчину задержали. Медики зафиксировали телесные повреждения, которые получил инспектор. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчину ранили ножом в живот во время драки из-за поддельной регистрации. Налетчика ищут. Правоохранители составили два административных протокола о мелком хулиганстве на участников потасовки.