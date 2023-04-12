Гидрометцентр: днем 12 апреля в Москве может потеплеть до +19 градусов

Днем 12 апреля в Москве может потеплеть до +19 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 12 апреля в Москве ожидается температура воздуха 17-19 градусов тепла. В столице будет переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

В темное время суток похолодает до четырех градусов выше нуля, а также в столицу придет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Местами возможны кратковременные осадки.

Ночью атмосферное давление не изменится и останется на уровне нормы.

Ранее KP.RU писал, что днем 11 апреля в Москве температура воздуха доходила до отметки в 17 градусов тепла, а атмосферное давление было выше нормы на пять миллиметров ртутного столба.