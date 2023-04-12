Сергей Собянин поздравил всех причастных с Днем космонавтики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 апреля отмечается День космонавтики. Именно в этот день 62 года назад состоялось величайшее событие во всей мировой истории — первый полет человека в космос. Юрий Гагарин своим подвигом открыл жителям земли путь к звездам. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас вся ракетно-космическая отрасль в России — это передовые технологии и разработки, которые позволяют нашей стране оставаться на лидирующих позициях в области космических исследований и пилотируемых полетов.

В Москве успешно работают предприятия из этой отрасли. В Филевской пойме реализуется один из крупнейших в России проектов по развитию технологической инфраструктуры — создание Национального космического центра. В нем будут работать десятки тысяч высококвалифицированных ученых, инженеров и специалистов.

Всем космонавтам, а также работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, благополучия и достижения новых целей на благо Отечества.

Ранее KP.RU писал, что днем 12 апреля в Москве может потеплеть до +19 градусов. Ветер будет слабым, а атмосферное давление будет на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.