Систему теплоснабжения в Москве перевели на минимальные параметры из-за потепления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры из-за потепления. Если температура воздуха в течение пяти дней будет выше восьми градусов тепла, то отопительный сезон в столице завершится. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас температура сетевого теплоносителя находится на отметке в 75-77 градусов.

Именно такие минимальные показатели позволяют обеспечивать нагрев горячей воды до 60 градусов. Такая температура соответствует нормам. Межсезонье — сложное время для регулирования подачи тепла в дома граждан, поскольку среднесуточная температура постоянно меняется.

Также приходится учитывать, что на солнечной стороне здания температура может быть значительно выше.

Ранее KP.RU писал, что днем 12 апреля в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха до +19 градусов. Осадков в столице не ожидается, а атмосферное давление будет находиться в районе нормы.