В честь Дня космонавтики пассажиров Московского транспорта ждет несколько сюрпризов Фото: Департамент транспорта Москвы

В честь Дня космонавтики пассажиров Московского транспорта ждет несколько сюрпризов. На головном вагоне поезда «Москва-2020» на Большой кольцевой линии разместили наклейку с легендарной фразой Юрия Гагарина «Поехали!». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Совместно с Московским планетарием в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Тургеневская» открыли выставку.

На 16 астрофотографиях, которые были сделаны сотрудником планетария, можно рассмотреть Солнце, остаток взрыва сверхновой, скопления звезд и многие другие интересные космические явления.

Также совместно с Роскосмосом организовали выставку в переходе между станциями «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина». Она посвящена первому полету человека в космос, а увидеть на ней можно настоящий скафандр «Орлан-М» и фотохронику Юрия Гагарина.

Работать выставки будут с 19 апреля.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с Днем космонавтики. Он пожелал космонавтам, работникам и ветеранам благополучия и крепкого здоровья.