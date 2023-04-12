За убийство модели Гретты Ведлер в центре Москвы ее бывший парень получил 15 лет колонии строгого режима

За убийство модели Гретты Ведлер в центре Москвы мужчина получил 15 лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве пресненский суд вынес приговор молодому человеку, который в ходе конфликта избил свою девушку, а после этого задушил, упаковал в чемодан и увез в Липецк. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Убийство он совершил еще 24 февраля 2021 года в одном из отелей в центре Москвы.

Молодой человек признан виновным сразу по четырем статьям: убийство, кража с причинением значительного ущерба, мошенничество в крупном размере и кража в особо крупном размере. Помимо убийства, он еще оформил на уже мертвую девушку кредит и перевел деньги с ее счета.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о том, что прокуратура Москвы направила в суд дело об убийстве Гретты Ведлер. В ходе расследования и обыска квартиры родителей подозреваемого удалось найти труп девушки в чемодане.