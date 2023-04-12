Синоптик Леус: 12 апреля в Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала года

12 апреля в Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала года Фото: pixabay.com

День 12 апреля в Москве стал самым теплым с начала года, весны, месяца. Еще в 11 часов была зафиксирована температура воздуха в +16,1 градуса, что на 0,4 градуса выше вчерашних показателей. Об этом рассказали на портале РИАМО со слов ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

При этом на момент последних измерений воздух еще не закончил прогрев.

Поэтому Москва все еще может вступить в гонку с Санкт-Петербургом, где вчера температура воздуха поднялась до 16,4 градуса тепла. Уже завтра в столице может похолодать на два-три градуса, но погода все еще будет выше привычной нормы.

Сегодняшняя температура была ближе к майским значениям.

Ранее KP.RU писал, что местами в Москве днем 12 апреля воздух мог прогреваться до значения в +19 градусов. При этом ветер дул со скоростью всего от двух до семи метров в секунду.