Днем 13 апреля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и порывы ветра до 15 метров в секунду Фото: pixabay.com

В Москве днем 13 апреля ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, а температура воздуха может достигать 17 градусов тепла. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но иногда его порывы могут быть до 15 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Осадков в течение всего дня не ожидается, а атмосферное давление будет колебаться от 749 до 751 миллиметра ртутного столба.

В темное время суток местами может похолодать до одного градуса выше нуля, а ветер продолжит буйствовать. Столь сильные порывы ветра могут перейти и на следующий день, поэтому стоит быть аккуратными при передвижении по улице и избегать шатких конструкций и деревьев.

Ранее KP.RU писал, что день 12 апреля в Москве стал самым теплым с начала месяца, весны и года. Уже в 11 часов воздух в столице прогрелся до значения в +16,1 градуса и это значение продолжало расти.