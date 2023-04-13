Девушка-пассажир мотоцикла погибла при столкновении с автомобилем «Лада» в Москве Фото: прокуратура Москвы

Ночью на северо-востоке Москвы на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем марки «Лада», а после этого произошел наезд на металлическую стойку дорожного знака. В результате девушка-пассажир мотоцикла погибла. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Она скончалась до приезда бригад скорой помощи.

Прокуратура северо-восточного административного взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия, а также принятие процессуального решения и привлечения к ответственности виновного в смерти 19-летней девушки.

Сейчас на месте работают специалисты, которые изучают все детали происшествия.

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