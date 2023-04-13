Иммунолог Логина предупредила жителей Москвы и Подмосковья об опасных осложнениях аллергии на пыльцу Фото: Олег ЗОЛОТО

В центральной части России, а в частности в Москве и Подмосковье начинается сезон обострения аллергии. Помимо ингаляционных симптомов могут начаться и осложнения в виде отека горла, трахеи и даже анафилактического шока. Об этом рассказали на портале РИАМО со слов иммунолога-аллерголога Надежды Логиной.

В целом поллинозом страдает около 20% жителей России.

Цветение кустарников и берез начинается в апреле и обычно самый сложный период обострения длиться около полутора месяцев. Запущенные формы аллергии могут вызывать негативную реакцию даже на обычные пищевые продукты: яблоки, сливы, груши, авокадо и другие фрукты и овощи.

При этом по словам специалиста, прием препаратов, которые вам прописал аллерголог, лишь снимают симптомы, но не решают проблему полностью. Также она напомнила, что не стоит заниматься самолечением, и своевременно обращаться к врачу.

Стоит напомнить и о том, что аллергия на пыльцу растений неизлечима.

Ранее KP.RU писал, что в пасхальную ночь в Москве продлят работу городского транспорта. Кроме этого будет действовать и около 35 бесплатных маршрутов от станций метро и ж/д до городских кладбищ.