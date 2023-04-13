Синоптик Тишковец рассказал о заморозках в Москве и Подмосковье на Пасху Фото: Евгения ГУСЕВА

В грядущие выходные в Москве и Московской области может резко похолодать. Температура воздуха ночью может достигать значений до трех градусов ниже нуля. Об этом рассказал в беседе с порталом «Подмосковье сегодня» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Но помимо ночных заморозков, дневная температура тоже может обрушиться сразу на десять градусов.

Похолодание до минусовых температур начнется в ночь с 14 на 15 апреля. Тогда температура воздуха будет колебаться от одного до трех градусов ниже нуля. Вернется привычная температура выше десяти градусов тепла только в начале следующей недели.

Специалист отметил, что подобные перепады температур в Москве и Подмосковье вполне соответствуют апрельской погоде.

Ранее KP.RU писал, что весь день 13 апреля будет достаточно сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом днем температура воздуха достигала 17 градусов тепла.