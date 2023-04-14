Два человека сгорели заживо при пожаре в квартире на севере Москвы

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве на улице 2-я Квессиская произошел пожар. После ликвидации огня специалисты обнаружили тела двух человек – женщины и мужчины. Возраст погибших не уточняется, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте происшествия находятся правоохранители, их работу контролирует первый заместитель Савеловского межрайонного прокурора Хамутовский. Обстоятельства случившегося выясняются. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. Точную причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По факту ЧП столичный СК проводит доследственную проверку.

Ранее KP.RU писал, что кабель взорвался под землей возле жилого дома в центре Москвы. В результате ЧП никто из жильцов не пострадал. Сотрудники МЧС осмотрели территорию и установили, что причиной хлопка стало замыкание кабеля.