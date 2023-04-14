Кусок лепнины с жилого дома рухнул на двух девушек на Земляном Валу в Москве

Две девушки пострадали при падении штукатурки в центре Москвы Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Москвы кусок лепнины с жилого дома упал на людей. В результате ЧП пострадали две девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 13 апреля на Земляном Валу. Кусок бетона со здания рухнул на прохожих. Травмы получили две женщины. Информация об их состоянии не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, утром 14 апреля мужчина и женщина сгорели заживо при пожаре в квартире не севере столицы. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора на кухне, однако точную причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы. Возраст и личности погибших не раскрываются. Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.