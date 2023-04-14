Труп 17-летней девушки нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Обстоятельства случившегося выясняются Фото: Александр ГЛУЗ

В квартире на северо-востоке столицы обнаружили тело 17-летней девушки. Предварительно, юная москвичка покончила жизнь самоубийством, сообщил источник KP.RU.

Тело девушки нашли в четверг вечером, 13 апреля. По данным «Московского комсомольца», рядом с погибшей лежала записка, похожая на предсмертную. В ней несовершеннолетняя жаловалась, что ее никто не понимает, а также писала, что хочет переехать. Характер травм указывает на то, что она свела счеты с жизнью. Обстоятельства случившегося уточняются, причина случившегося выясняется.

Известно, что девушка жила с мамой и бабушкой. В прошлом году она окончила школу.

Ранее KP.RU писал, что кусок лепнины с жилого дома рухнул на двух девушек в центре Москве. Инцидент произошел 13 апреля на Земляном Валу. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.