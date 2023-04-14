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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:58

Переменная облачность, порывистый ветер и до +10 градусов ожидаются в Москве 14 апреля

Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ночью в столице подморозит до -3...-1 градуса

Ночью в столице подморозит до -3...-1 градуса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в пятницу, 14 апреля, прогнозируется переменная облачность, атмосферные осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Однако местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что выше нормы климата. В ночь на субботу в столице возможны заморозки: столбики термометров покажут один-три градуса ниже нуля. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду.

Днем 15 апреля в городе будет достаточно прохладно – около семи-девяти градусов тепла. Осадки не прогнозируются.

Ранее KP.RU писал, что 12 апреля в Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала года. К 11 часа воздух прогрелся до +16,1 градуса.