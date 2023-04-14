Диетолог Евстигнеева рассказала, как закончить пост без вреда для здоровья

После выхода с поста стоит употреблять легкоусвояемые белки и нежирную пищу Фото: EAST NEWS

После соблюдения поста необходимо постепенно возвращаться к привычному рациону, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, за время поста ферментные системы организма отвыкают от белково-жировой нагрузки, поэтому резкое изменение рациона может привести к различным заболеваниям ЖКТ.

Врач также отметила, что творожная пасха, особенно из жирного творога и с добавлением орехов, особенно вредна для здоровья. После выхода с поста стоит употреблять легкоусвояемые белки и нежирную пищу, например, рыбу, морепродукты, курицу или индейку, а также легкие гарниры из крупы или овощей.

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