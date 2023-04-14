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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:28

Необычные угощения и сувениры ждут москвичей на фестивале «Пасхальный дар» с 15 апреля

Горожане смогут отведать лавандовые куличи, пасхальные блины и согревающие напитки
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве 15 апреля откроются площадки благотворительного фестиваля «Пасхальный дар»

В Москве 15 апреля откроются площадки благотворительного фестиваля «Пасхальный дар»

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 15 апреля откроются площадки благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Гостей мероприятия ждут оригинальные угощения и праздничные сувениры, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, горожане смогут отведать пасхальные куличи по известным и оригинальным рецептам: традиционный дрожжевой, из миндальной муки, с лавандой и даже из полбы. Кроме того, на разных площадках можно будет попробовать пасхальные пряники, яблоки в карамели, фигурные вафли и оладушки. Также будут представлены различные напитки, например, медовый сбитень и взвар из яблок и груш.

Кроме угощений на площадках фестиваля удастся купить праздничный сувениры: декоративные яйца, ярославскую майолику, колокольчики, шкатулки, домашнюю утварь и прочее. Мастера также привезут украшения из натуральных камней, картины и посуду.

Ранее KP.RU писал, что в пасхальную ночь в Москве продлят работу городского транспорта. Метро и МЦК будут работать до 02:00.