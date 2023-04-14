«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра продлили в Москве до вечера 14 апреля

«Желтый уровень опасности» продлили в Московском регионе из-за сильного ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый уровень опасности» продлили в Московском регионе из-за сильного ветра. Предупреждение действует до вечера пятницы. Местами порывы достигают 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Ветер. Период предупреждения до 21 ч. 14 апреля. Местами порывы 15 м/», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время ветра автомобилистов просят не парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций. Пешеходов также просят обходить рекламные щиты.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность, порывистый ветер и до +10 градусов ожидаются в Москве 14 апреля. Ночью в городе и по области прогнозируются заморозки до -3…-1 градуса. Температурный фон будет ниже климатической нормы.