Автомобиль сбил самокатчика на Затонной улице в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Затонной улице в районе дома 4 произошла авария: автомобиль сбил человека, пересекающего проезжую часть на самокате. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 14 апреля.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося. Движение в районе аварии не затруднено.

Напомним, велосипедисты и самокатчики могут переходить дорогу по пешеходному переходу. Предварительно необходимо спешиться с СИМ.

Ранее KP.RU писал, что в столице 19-летняяя девушка-пассажир мотоцикла погибла при столкновении с автомобилем «Лада». После удара транспортное средство отлетело в металлическую опору дорожного знака. Пострадавшая скончался до прибытия бригады скорой помощи. Прокуратура устанавливает детали произошедшего.