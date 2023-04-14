Климатолог Семенов спрогнозировал двухнедельное похолодание в Москве в мае

Возвратное похолодание, как правило, происходит на фоне потепления и длится пару недель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московском регионе в мае ожидается двухнедельное «возвратное похолодание», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на замдиректора института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимира Семенова.

По словам климатолога, такой характер погоды совершенно нормальный для весны, так как происходит смена циркуляции с зимней на летнюю. Возвратное похолодание, как правило, возникает на фоне потепления и в среднем длится 14 дней.

«Как осенью мы ждем бабьего лета, так и весной случается возвратное похолодание - как правило на фоне потепления возврат аномально прохладной погоды на пару недель», - уточнил эксперт.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра продлили в Москве до вечера 14 апреля. Аналогичное предупреждение будет действовать и на территории Подмосковье. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, ночью возможны заморозки до -3 градусов.