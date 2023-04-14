Вильфанд пообещал москвичам потепление до +20 градусов на следующей неделе

Ветер будет слабым, а атмосферное давление немного понизится Фото: Антон ФОКИН

В Москве на следующей неделе прогнозируется потепление до +20 градусов. Это связано с понижением атмосферного давления: ветер будет слабым, а погода – облачная с прояснениями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в понедельник, 17 апреля, воздух прогреется до +12…+17 градусов, а во вторник, 18 апреля, столбики термометров покажут +14…+19 градусов. Самым теплым днем станет среда – температура воздуха составит +15…+20 градусов.

Синоптик добавил: ночью температура также будет плюсовой – около +5…+10 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. При этом во второй половине недели станет на два-четыре градуса прохладнее, однако температурный фон будет близок к климатической норме месяца.

Ранее KP.RU писал, что климатолог Владимир Семенов спрогнозировал двухнедельное похолодание в Москве в мае. По словам специалиста, «возвратное похолодание» возникает на фоне потепления.