Москвичей предупредили о «дачных» пробках во второй половине апреля

Движение в основном будет затруднено на МКАД и ТТК Фото: Михаил ФРОЛОВ

На московских дорогах в связи с началом дачного сезона ожидаются пробки. По пятницам вечерний час пик будет начинаться около 17:00, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что на выходные за город едут в среднем 330 тыс. машин, что на 10% больше, чем в будни. Движение в основном будет затруднено на МКАД и ТТК. Кроме того, медленнее всего авто будут ехать на проспекте Вернадского, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, Звенигородском шоссе, Каширском шоссе, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и Профсоюзной улице.

Водителям рекомендуют садиться за руль до 15:00 или после 21:00, чтобы сэкономить время в дороге.

Ранее KP.RU писал, чт в Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта. Метро и МЦК будут работать до 02:00, а некоторые автобусные и трамвайные маршруты – до 03:30.