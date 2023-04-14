Парковку на северо-востоке Москвы оцепили из-за странного предмета

На парковку одного из дворов на Дмитровском шоссе прибыли несколько нарядов полиции

На северо-востоке Москвы оцепили парковку из-за странного предмета. Несколько нарядов полиции прибыли во двор на Дмитровском шоссе около 19:30 14 апреля, сообщил источник KP.RU.

- Сообщили, что найден подозрительный бесхозный пакет. Ждут приезда саперов, - рассказали корреспонденту KP.RU жильцы дома, наблюдающие за процессом с безопасного расстояния. Территория оцеплена. Обстоятельства случившегося выясняются. Пока неизвестно, что находится внутри пакета, оставленного на газоне. Возле странной находки дежурят двое правоохранителей.

Ранее KP.RU писал, что мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ в центре Москвы. Нарушителя задержали, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Уточнятся, что он вел себя неадекватно – кричал и размахивал руками. Никто из горожан не пострадал.