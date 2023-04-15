Переменная облачность и до +9 градусов ожидаются в Москве 15 апреля

Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в субботу, 15 апреля, прогнозируется переменная облачность, атмосферные осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит +7…+9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, возможны заморозки до -1 градуса.

Днем 16 апреля, в Пасху, в столице станет немного теплее: столбики термометров покажут +12…+14 градусов. Дождь не прогнозируется.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до +20 градусов на следующей неделе. Ночью температура также будет плюсовой - +5…+10 градусов.