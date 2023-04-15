Историк Гринько рассказал об отношении работодателей к татуировкам

В редких случаях можно увидеть вакансии с прямым запретом на татуировки Фото: Надежда ДАЦЮК

Историк, научный сотрудник Московского городского педагогического университета (МГПУ) Иван Гринько в беседе с «Мослентой» рассказал, как современные работодатели относятся к татуировкам на теле потенциального сотрудника. По словам эксперта, рисунки на теле чаще всего не препятствуют трудоустройству.

Он отметил, что лишь в редких случаях можно увидеть вакансии с прямым запретом на татуировки. Однако в нынешнее время такое упоминание может быть расценено как дискриминация. В целом все зависит от корпоративной культуры компании, поэтому иногда отказы на этой основе происходят. Гринько добавил: чаще всего людей с татуировками не принимают на работу в сфере культуры, например, в театре.

Эксперт также привел кейс авиакомпании, где наличие татуировок означает только дополнительные вопросы у психолога на медкомиссии, но не является реальным препятствием для найма сотрудника.

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