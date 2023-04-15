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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 7:58

Мужчина повредил руку при взрыве самодельного фейерверка в квартире на востоке Москвы

Инцидент произошел 15апреля около 00:50 на ул. Городецкой
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Москвы мужчина устроил взрыв в многоэтажке и получил травму руки. Инцидент произошел 15 апреля около 00:50 в жилом доме, расположенном на Городецкой улице, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как выяснилось, в квартире произошел хлопок пиротехнического средства. По данным СМИ, мужчина пытался взорвать самодельный фейерверк. Он повредил руку, его госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что вечером 14 апреля парковку на северо-востоке Москвы оцепили из-за странного предмета. На месте происшествия находились наряды полиции, саперы и кинологи с собаками. Жизни и здоровью жильцов ничего не угрожало, никто не пострадал. Детали случившегося выясняются.