Мужчина повредил руку при взрыве самодельного фейерверка в квартире на востоке Москвы

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Москвы мужчина устроил взрыв в многоэтажке и получил травму руки. Инцидент произошел 15 апреля около 00:50 в жилом доме, расположенном на Городецкой улице, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как выяснилось, в квартире произошел хлопок пиротехнического средства. По данным СМИ, мужчина пытался взорвать самодельный фейерверк. Он повредил руку, его госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что вечером 14 апреля парковку на северо-востоке Москвы оцепили из-за странного предмета. На месте происшествия находились наряды полиции, саперы и кинологи с собаками. Жизни и здоровью жильцов ничего не угрожало, никто не пострадал. Детали случившегося выясняются.