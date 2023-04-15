Врач Тяжельников объяснил, как работать на даче без вреда для здоровья

Нужно делать перерывы в работе каждые 15-20 минут и перераспределять нагрузку на разные группы мышц Фото: Артем КИЛЬКИН

С началом дачного сезона у людей часто обостряются хронические и сердечно-сосудистые заболевания. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости рассказал, как работать на даче без вреда для здоровья.

Эксперт порекомендовал делать перерывы каждые 15-20 минут и перераспределять нагрузку на разные группы мышц. Также важно правильно поднимать тяжести, чтобы не сорвать спину. Важно не задерживаться в позе головой вниз, чтобы избежать резкого повышения давления.

Он добавил: весной организм ослаблен из-за снижения активности, нехватки солнца и витаминов. В этот период нужно проводить время на свежем воздухе, повышать физические нагрузки постепенно, сбалансировано питаться и не злоупотреблять алкоголем.

«Открывая дачный сезон, люди увлекаются желанием успеть побольше, а нетренированный организм не выдерживает резких нагрузок», - подчеркнул специалист.

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