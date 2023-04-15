Гранату обнаружили рядом с ТЭЦ на западе Москвы

В Москве на улице генерала Дорохова в пакете обнаружили подозрительный предмет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в районе Очаково-Матвеевское рядом с ТЭЦ обнаружили подозрительный предмет. По предварительной информации, это граната, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 15 апреля.

«Рядом с ТЭЦ на улице генерала Дорохова в пакете обнаружен подозрительный предмет. По предварительной информации, это может быть граната», - уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы. Территорию возле подозрительной находки оцепили. Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает, никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что ночью 15 апреля мужчина повредил руку при взрыве самодельного фейерверка в квартире на востоке Москвы. Он решил запустить пиротехническое изделие и получил травму руки, пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельство произошедшего.