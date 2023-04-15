Пенсионерка погибла при пожаре на 3-м Самотечном переулке в Москве

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 апреля в 11:35 Фото: прокуратура Москвы

В Москве произошел пожар в квартире жилого дома, расположенного на 3-м Самотечном переулке. В результате происшествия погиб один человек, его личность и возраст не уточняются, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 апреля в 11:35. На место оперативно направили пожарно-спасательные расчеты. Горела квартира на 14-м этаже, погиб человек, никто из жильцов не обращался за медицинской помощью. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

По данным столичной прокуратуры, погибла 83-летняя пенсионерка – хозяйка квартиры. Назначена пожарно техническая экспертиза. По факту проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что 10 апреля пожар вспыхнул возле спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. Сотрудники экстренных служб в 09:26 выехали на место ЧП, через 15 минут они потушили огонь. Никто не пострадал.