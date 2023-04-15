Легковушка и такси столкнулись на Садовой-Самотёчной улице в Москве

Информация о пострадавших уточняется Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Садовой-Самотечной улице в районе дома 16с2 произошла авария с участием двух автомобилей: столкнулись легковушка и машина такси. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта днем 15 апреля.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено. На трассе образовались пробки. столичным автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что днем 14 апреля автомобиль сбил самокатчика на Затонной улице в Москве. Человек пересекал проезжую часть на СИМ, информация о его состоянии не уточняется. На месте работали инспекторы ГИБДД. Движение в районе аварии не было затруднено.